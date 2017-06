Met deze miraculeuze jump weet renner maar nipt valpartij te vermijden

Door: Mike De Beck

Lichte chaos in de straten van Ljubljana vandaag. In volle spurtvoorbereiding voor de tweede etappe van de Ronde van Slovenië lag een van de laatste bochten er spekglad bij. Heel wat renners die vooraan in het peloton geposteerd zaten, maakten ongemeen hard kennis met het Sloveense asfalt. Voor sommige renners was er geen ontkomen aan, maar een fietser van het Italiaanse Androni Giocattoli ontsnapte op miraculeuze wijze aan de valpartij (zie video hierboven).



Met een fenomenale jump over een tweewieler, die op het asfalt lag, bracht de 28-jarige Italiaan Andrea Palini zichzelf in extremis nog in veiligheid. De etappezege was dan wel voor de pijlsnelle Luka Mezgec, die het fel uitgedunde peloton voorbleef, maar de actie van de dag kwam wel vanuit het Androni Giocattoli-kamp.