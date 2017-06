Belgische vrouw wint duizelingwekkend bedrag met gokje op interlands

SW

Een Belgische vrouw heeft een klein fortuin verdiend met een sportweddenschap bij 'Scooore!' van de nationale loterij. De vrouw had negentig euro verspreid over zes vriendschappelijke interlands van afgelopen weken en dat leverde haar maar liefst 149.802,33 euro op.

Niet veel mensen hadden verwacht dat Oekraïne zou gaan verliezen tegen Malta op 6 juni. De gokster blijkbaar wel, en ze had gelijk. De andere voorspellingen waren niet zo spectaculair, maar brachten wel een mooie winst op. De enige fout die ze maakte was Spanje tegen Colombia. De dame dacht dat de Spanjaarden gingen winnen maar de wedstrijd resulteerde in een gelijkspel. Dankzij vijf van de zes goede matchen toverde ze haar negentig euro startkapitaal om naar een kleine 150 000 euro.



Een "ongelofelijk scenario" luidt het bij 'Scooore!'. Nog nooit hebben ze daar zo'n grote winst moeten uitbetalen. De vrouw had bovendien nog een extra reden tot vreugde, want haar vrienden waren haar zelfs aan het uitlachen toen ze de weddenschap plaatste....