Nico Rosberg begaat 'komisch slippertje' op gezinsvakantie

Eline Van Der Meulen

16/06/17 - 14u17

© vanityfair.

Eind 2016 dropte Wereldkampioen F1, Nico Rosberg, een bom toen hij zijn afscheid aankondigde. Momenteel geniet de ex-racepiloot van een zomerse vakantie op Formentera samen met zijn zwangere echtgenote Vivian en hun dochtertje Alaia. Terwijl zijn gezin op het strand vertoefde, besloot Rosberg om een duik te nemen in zee. Maar... de ex-Wereldkampioen gleed even weg en viel met een plons in het water. Het slippertje leverde echter wel leuke beelden op!

Rosberg's vrouw Vivian met hun dochtertje van 2 Alaia © vanityfair.

Rosberg zelf zegt dat een terugkeer in de Formule 1 uitgesloten is. Hij verklaarde eerder al dat hij meer tijd wou doorbrengen met zijn gezin en ook nu weerklinken dezelfde woorden bij de aanstaande papa.



"We zijn zeer gelukkig en we beleven een fantastische tijd samen. Sinds ik mijn carrière vaarwel heb gezegd, hebben we meer tijd voor elkaar, als een gezin. Het is geweldig dat we er binnenkort een nieuw kindje bijkrijgen. Ik ben blij dat ik Vivian hierin kan steunen".