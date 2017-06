Te gek voor woorden, wat 'Cristiano Junior' hier gebruikt om doelpalen mee te vormen

Door: redactie

16/06/17 - 11u55

Cristiano Junior, vertolkt door een jonge acteur, voetbalt wat in de tuin en gebruikt twee Gouden Ballen van zijn vader als doelpalen. © kos.

video

Een reclamefilmpje van de Portugese telecomgigant 'Meo' met Cristiano Ronaldo gaat momenteel viraal op de sociaalnetwerksites. Niet het feit dat de Portugese superster van Real Madrid zijn opwachting maakt in het spotje, maar wel een passage met Cristiano Junior - vertolkt door een ander jongetje - gaat over de tongen.



In het filmpje, waarin reclame wordt gemaakt voor bewakingscamera's, is te zien hoe Ronaldo plots opmerkt dat twee van zijn vier Gouden Ballen verdwenen zijn uit zijn trofeeënkast. 'CR7' vermoedt al wat er aan de hand is en richt zich tot de tuin, waar zijn 'zoontje' de twee felbegeerde prijzen gebruikt als...doelpalen. Ronaldo lacht het weg, maar iets zegt ons dat hij toch anders zou reageren als de echte Cristiano Junior de trofeeën uit papa's kast zou 'stelen'...