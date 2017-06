Moet deze vrouw binnen enkele maanden bevallen? Zwangere Serena zet iedereen te kijk op court

Eline Van Der Meulen

16/06/17 - 11u19

© Instagram.

video Serena Williams laat zich duidelijk niet afremmen door haar zwangerschap, zoveel is wel zeker. In een recente video die opdook zien we de ex-nummer één oefenen op een tenniscourt. Daarin zien we een energieke Serena die alle ballen perfect terugslaat. De verloofde van Alexis Ohanian showt ons ook haar wereldbekende backhand en zet iedereen te kijk want na de sessie blijkt de zwangere Williams allerminst buiten adem. Niemand ter wereld zou ooit kunnen denken dat deze vrouw in de herfst moet bevallen...