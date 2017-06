Verspringster verliest prompt haar pruik bij landing in zandbak

Manu Henry

Voor Blessing Okagbare zal de Diamond League-meeting in Oslo nog een tijdje nazinderen. Niet omwille van een sportieve knalprestatie, wél om een totaal andere opvallende reden. De Nigeriaanse verspringster verloor bij de landing in de zandbak immers haar pruik. De beelden verspreiden zich via de sociaalnetwerksites intussen als een lopend vuurtje. Kijkt u mee naar het niet alledaags tafereel in onderstaande video.