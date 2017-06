WAG van Club-verdediger blijkt niet alleen boksster te zijn, maar ook bikinimodel

© instagram dorothee_poulain.

FOTO'S

Benoit en Dorothée Poulain eerder dit jaar op de Gouden Schoen in Lint. © photo news.

Begin januari won Dorothée Poulain, de partner van Club Brugge-verdediger Benoît, op het Gala van de Gouden Schoen al onze hoogsteigen Oscar van 'Meest Hollywood' (zie foto rechts). Die eer trekt de Française, moeder van twee, naadloos door als ze op vakantie trekt met haar voetballer. Op de Gouden Schoen in een (prijzig) kleed van Elie Saab, dezer dagen maakt Dorothée grote sier op het Griekse eiland Santorini in telkens een ander badpak of bikini. Al hebben die dikwijls niet al te veel om het lijf. En waar ze in de AED Studio's in Lint, waar de Gouden Schoen plaatsvond, nog prinses voor één avond was met haar gehuurd kleed, post ze nu haast dagelijks een verleidelijke foto op haar Instagram. Dorothée moet zich ongetwijfeld ook veilig voelen, daar op Santorini. Ze is er niet alleen in het bijzijn van de beenharde Benoît, ze kan zelf ook een aardig stukje boksen. Onlangs won ze nog haar eerste kamp. Zelfs op vakantie trekken de twee de gymzaal in om even wat bokstraining te doen (zie video onderaan).