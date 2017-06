Van bodybuilder tot het uitbeelden van Tahiti: de beste vieringen van Peter Sagan op een rijtje

XC en YP

15/06/17 - 12u21

© photo news.

video Peter Sagan, het blijft toch een buitenbeentje. Gisteren pakte hij na zijn prima zege in de Ronde van Zwitserland uit met een opmerkelijk zegegebaar (waarvan u hier al de verklaring las), maar daarmee was de Slovaakse spurtbom allerminst aan zijn proefstuk toe wat betreft opvallende vieringen. Een bloemlezing.

Bodybuilder Sagan Peter Sagan boekte zijn eerste Tourzege in 2012. In de eerste rit in lijn richting Seraing rekende de Slovaak eenvoudig af met Fabian Cancellara en Edvald Boasson Hagen. Sagan vierde met de borst vooruit als een ware bodybuilder, al zagen sommigen er ook wel een kip in. Oordeel gerust zelf. Lees ook Waanzinnige topsnelheden in Ronde van Zwitserland: Gilbert daalt af met 120 km/u

Sagan sprint zijn concurrenten in de vernieling in Ronde van Zwitserland

Forrest Gump Amper twee dagen nadat Sagan een bodybuilder nabootste, mocht de getalenteerde Slovaak in de Tour andermaal het zegegebaar maken, en wederom was het iets speciaals. "We hadden vooraf met het team afgesproken dat ik een 'Forrest Gump' zou doen als ik won, en dat deed ik dus ook", klonk het destijds bij de Liquigas-renner.

Hulk In de rit van Épernay naar Metz had Peter Sagan zijn derde ritzege - na amper één week - in de Tour van 2012 beet. De groenetruidrager versloeg in de zesde etappe André Greipel in de massaspurt en pakte vervolgens uit met een imitatie van de Hulk.

Wheelie We hebben Sagan al vaker zien stunten met een wheelie, maar toen hij zijn eerste topklassieker in 2013 won, waren we dat destijds nog niet gewend. De Slovaak was in Gent-Wevelgem een klasse te sterk voor de tegenstand en trakteerde de toeschouwers op een wheelie. Nadien zagen we hem dat kunststukje onder meer in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar overdoen.

Vieren met iedereen Wanneer een renner wint, viert die doorgaans met zijn ploegmaats. Toen Peter Sagan voor het eerst de regenboogtrui veroverde (op het WK 2015 in Richmond), werd het meteen duidelijk hoe iedereen het de Slovaak gunde. Na de aankomst gooide 'Peter de Grote' zijn fiets weg en bespeelde vervolgens het publiek. Ook kreeg hij welgemeende felicitaties van zijn wielercollega's.