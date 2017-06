Vader (75) van Venus en Serena gaat scheiden van Lakeisha (38): "Handtekening vervalst om huis op haar naam te zetten"

Bewerkt door: mvdb

15/06/17 - 08u23 Bron: ANP/BuzzE

Richard Williams en Lakeisha, foto uit 2009. © photo news.

De vader van tennissters Venus en Serena Williams gaat scheiden. De 75-jarige Richard Williams beschuldigt zijn aanstaande ex-vrouw Lakeisha ervan zijn handtekening te vervalsen om hem te bestelen, meldt de toonaangevende showbizzsite TMZ.

De 38-jarige Lakeisha is Williams' tweede vrouw en maar een jaar ouder dan zijn dochter Venus. Hij trouwde met haar in 2010 en beiden kregen twee jaar later een zoon. In 2016 kreeg de vader en coach van de zusjes Williams vlak voor aanvang van Wimbledon een beroerte. Venus en Serena wonnen dat jaar de finale dubbel voor vrouwen.



Volledige voogdij

Volgens papieren van de rechtbank zou Lakeisha de handtekening van de vader van de tennissters hebben vervalst om zo een van zijn huizen op haar naam te zetten. Het koppel woont inmiddels niet meer samen en Lakeisha zou bij een "serieuze crimineel tegen wie een aaklacht loopt" wonen, zo beweert Williams. Mede om die reden wil hij de volledige voogdij over hun inmiddels 5-jaar oude zoon.



De advocaat van Lakeisha ontkent en zegt dat alle beschuldigingen vals zijn. "En dat gaan we tijdens de zitting bewijzen. Richard probeert gewoon onder de alimentatie uit te komen", aldus de raadsman.