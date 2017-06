Een motorongeval sloeg zijn droom om honkbalprof te worden aan diggelen. Maar hij vocht terug en gooit nu hoge ogen in het golf

Glenn Van Snick

video Als er één persoon doorzettingsvermogen heeft, dan is het wel de 33-jarige Manuel De Los Santos. De man uit de Dominicaanse Republiek stond op de rand van een grote baseballcarrière, maar een onfortuinlijk moto-accident maakte abrupt een einde aan zijn grote droom. Maar bij de pakken blijven zitten? Zeker niet. Met veel karakter, zelfvertrouwen én een toevallige film vervult hij nu zijn nieuwe grote liefde: golf.

Op negentienjarige leeftijd gold Manuel De Los Santos als een groot baseballtalent. De Dominicaan stond op het punt een contract te tekenen bij Toronto Blue Jays, spelend op het hoogste professionele honkbalniveau in Noord-Amerika. De wereld lag aan zijn voeten, een gouden toekomst leek verzekerd.



Maar toen sloeg het noodlot toe. Bij een zwaar motorongeluk verloor hij zijn linkerbeen en ging een veelbelovende carrière eensklaps in rook op. Omdat het mentaal te zwaar was om in zijn thuisland te blijven, verhuisde de man slechts drie weken na het verschrikkelijke ongeval naar Parijs. "Het was te confronterend om te blijven. Na mijn ongeval moest ik weg. Ik wilde mijn zinnen verzetten, er niet meer aan denken. Vandaar dat ik vertrok", vertelde De Los Santos eerder over die drastische beslissing.

'The Legend of Bagger Vance' Op zoek naar een nieuwe sport - rekening houdend met zijn handicap - probeerde de man onder meer rolstoelbasketbal en rolstoeltennis. Maar deze sporten waren niets voor hem - hij kreeg er geen voldoening van. De Los Santos kreeg hoe langer hoe meer het gevoel dat hij zijn grote droom - topsporter worden - definitief moest opbergen.



Tot één film alles op zijn kop zette, net op het moment dat hij de handdoek wilde gooien. Zijn vrouw Elena zette nietsvermoedend 'The Legend of Bagger Vance' op - een verhaal over een golfer die na veel tegenslag de draad weer oppakt - en het veranderde plotsklaps zijn hele leven. Zo hard geïnspireerd door de film, besloot hij om eens te gaan golfen, en hij was meteen verkocht. De Los Santos werd vanaf de eerste slag verliefd op het spelletje, al kreeg hij wel af te rekenen met heel wat kritiek. De Los Santos op het Alfred Dunhill Links Championship. © photo news.

"Wanneer ik de bal raak, vergeet ik al mijn problemen, maar wanneer ik de eerste keer een golfbaan betrad, werd ik van overal nagekeken. Ik kreeg te horen dat ik gek was en golfen onmogelijk was voor mij. Een man vroeg me zelfs wat ik op die golfbaan deed en zei me recht in het gezicht dat golfen veel te moeilijk was voor mij." Maar De Los Santos liet zich niet uit het lood slaan en bleef elke dag oefenen, met succes. "Twee jaar later kwam ik diezelfde man weer tegen. Ik speelde tegen zijn zoon op een toernooi en won. Voor mij was dat heel belangrijk en het sein om er nog harder voor te gaan."

France Golf Open © photo news. Golfen - eten - slapen, dat werd het vaste dagstramien van de Dominicaan. En dat al dat oefenen wat opleverde, is het minste wat je kan zeggen. In 2012 mocht De Los Santos voor het eerst deelnemen aan een professioneel golftoernooi. Op het Alfred Dunhill Links Championship kon het grote publiek kennismaken met zijn kunnen. De aandacht die De Los Santos kreeg van toeschouwers en media was buitengewoon, niemand kon geloven dat een man op één been zo goed kon golfen. Maar hij werd niet enkel gelauwerd om zijn fantastische golftechniek, ook om zijn eindeloze inzet die hij aan de dag legde om te geraken waar hij toen stond.



En het sprookje wordt alsmaar mooier. Dinsdag kreeg De Los Santos - 33 intussen - namelijk een uitnodiging in de bus om zijn golfkwaliteiten te demonstreren op de France Golf Open, een toernooi van The European Challenge Open, het tweede hoogste golfcircuit ter wereld. De competitie vindt plaats in Lumbres nabij Calais en startte gisteren en eindigt zondag. De Los Santos liet op sociale media weten het "een eer te vinden om uitgenodigd te worden op dit grote evenement."