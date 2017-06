Door: Mike De Beck

14/06/17 - 14u26

video

Of hij nu een rijtje hoger staat op het middenveld of niet. Feit is dat Kevin De Bruyne in de Premier League weer enkele straffe statistieken bij elkaar heeft gevoetbald. Zo bombardeerde 'KDB' zichzelf met zijn fluwelen rechtervoet tot assistenkoning over Het Kanaal. Zijn team Manchester City goot alvast enkele glorieuze acties in de Premier League, afgewisseld met enkele grappige momenten, in een kort compilatiefilmpje.