Een voorsmaakje op het echte leven? Usain Bolt binnenkort alvast beschikbaar in voetbalgame

Dat Usian Bolt een fervent voetballiefhebber is, was nooit een geheim. De Jamaicaanse sprintbom stak zijn ambities voor een loopbaan in het profvoetbal dan ook nooit onder stoelen of banken. En die ambities worden nu al werkelijkheid, althans in de wereld van de computergames. Zo zal Bolt in het spel Pro Evolution Soccer 2018, dé grote concurrent van FIFA, beschikbaar zijn. Dat onthulde het Japanse Konami vandaag. Of de 30-jarige sprinter naast snelheid en kracht ook beschikt over technische bagage in het spel, valt nog af te wachten.