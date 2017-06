Gruwelijke beenbreuk in Noorse competitie na vreselijke actie van keeper

Eline Van Der Meulen

13/06/17 - 15u38

© Twitter.

video De PostNord-competitie in Noorwegen werd afgelopen weekend opgeschrikt door een vreselijk tafereel. YMCA-speler Yassin Rfiffi probeerde de 3-3 te scoren en liep op zijn eentje toe op doel. De keeper kwam iets te fel op zijn naderende tegenstander toe en brak twee van diens botten in zijn onderbeen. Ook het kuitbeen van Rfiffi werd hardhandig geraakt.

Keeper Udjas kreeg meteen een rode kaart voor zijn actie © Twitter.

Asker en YMCA kwamen afgelopen weekend tegen elkaar uit in de PostNord-competitie. Bij een 3-2-achterstand voor YMCA besloot Yassin Rfiffi dat het tijd werd voor de gelijkmaker. De voetballer kwam, na een goeie assist van een teamgenoot, oog in oog te staan met de keeper van Asker, Kenneth Udjus.



Hij probeerde iets te heftig de bal te grijpen en kwam recht op Rfiffi terecht. De onfortuinlijke speler greep meteen naar zijn been en moest op een brancard afgevoerd worden. Later bleek dat hij twee gebroken botten heeft opgelopen in zijn onderbeen én ook zijn kuitbeen bleef niet gespaard. Rfiffi werd meteen daarop naar het ziekenhuis gebracht, waar ze hem gisteren opereerden aan zijn been.



Udjus reageerde na afloop verscheurd op het nieuws: "Het was pijnlijk om te zien. Ik heb de video van het incident zelf niet gezien, maar het was een shock. Het spijt me echt verschrikkelijk".

Udjus kreeg een rode kaart voor de neus geduwd en moest plaats ruimen voor reservekeeper Andreas Vedeler. Hij kon de penalty stoppen die YMCA kreeg voor het voorval. Toch werd het uiteindelijk nog 3-3.



Yassin Rfiffi zal hoogstwaarschijnlijk nog een hele tijd out zijn.