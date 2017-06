Vrije trap vanop 25 meter? Nog steeds een koud kunstje voor Luis Figo

Glenn Van Snick

Gisterenavond stond voor het achtste jaar op rij de "Classic Match" in Santiago Bernabeu op het programma. 67.000 toeschouwers zagen hoe een elftal vol Real Madrid-legendes het opnam tegen hun collega-veteranen van AS Roma. Onder andere Ronaldo, Roberto Carlos, Raul en Cafu etaleerden nog een keer hun voetbalkunstjes, maar het was vooral Luis Figo - 44 intussen - die met een magistrale vrije trap toonde nog steeds te beschikken over die magical touch.