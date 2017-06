Deze Serie A-coach trakteert zichzelf op (emotioneel) fietstochtje van liefst 1300 km na weddenschap

Bewerkt door: MH

11/06/17

Davide Nicola wist zich met Crotone op het nippertje te handhaven © Kos.

Davide Nicola, huidig coach van Serie A-ploeg Crotone, is bezig met een fysiek en mentaal zware fietstocht door Italië. De 44-jarige trainer heeft de krachtproef aan zichzelf te danken. Begin april ging hij met zijn spelers een weddenschap aan. Als zijn manschappen in de Serie A zouden blijven, zou hij van Crotone naar Turijn rijden over een afstand van een slordige 1300 kilometer.