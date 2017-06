Ernstige terreurdreiging of niet, deze jongeren glippen Old Trafford binnen en halen halsbrekende toeren uit

Glenn Van Snick

10/06/17 - 14u47

© Youtube Rikke Brewer.

video In de nacht van 3 op 4 juni, slechts twaalf dagen na de vreselijke terreurdaad bij het concert van Ariana Grande, is een groep jongeren erin geslaagd het stadion van Manchester United binnen te glippen. Het viertal omzeilde de beveiliging waarna ze naar believen de meest krankzinnige dwaasheden uithaalden.

Op 4 juni werd op Old Trafford een afscheidsmatch voor Michael Carrick georganiseerd. De verstrengde veiligheidsvoorschriften in de nasleep van de bomaanslag op 22 mei in hartje Manchester beletten echter niet dat enkele jongeren de nacht voor de uitzwaai van de Man United-legende het stadion konden binnensluipen. De waaghalzen klommen langs de buitenmuren van het stadion op het dak, waarna ze over het veld renden en plaats namen in de dug-out.



Omstreeks 6u45 in de ochtend kreeg de politie een oproep van een buurtbewoner die de jongeren de dolle capriolen zag uithalen. Tegen dat de ordediensten arriveerden, hadden de jongeren - die hun avonturen trots delen op hun YouTube-kanaal - het echter al op een lopen gezet. Lees ook Zó hard kriebelt het bij Zlatan Aan de ingang van Old Trafford © Youtube Rikke Brewer. © Youtube Rikke Brewer.

Velen vragen zich af hoe het mogelijk is dat een groepje jongeren zo eenvoudig het Theatre of Dreams binnen raakte, terwijl Het Verenigd Koninkrijk op dat moment het op één na hoogste terreurniveau handhaafde - nota bene slechts enkele uren voor een wedstrijd waarbij meer dan honderd duizend Man United-fans in en rond het stadion zouden plaatsnemen om hun grote held uit te zwaaien.



Het is niet de eerste keer dat de beveiliging van Old Trafford in vraag wordt gesteld. Eerder lukte het ook al twee studenten om er de nacht door te brengen door zich te verstoppen nadat ze aan een rondleiding door het stadion hadden deelgenomen. © Youtube Rikke Brewer. © Youtube Rikke Brewer. © Youtube Rikke Brewer.

Pas vandaag reageerde Manchester United op het voorval: "Hun domme en onverantwoordelijke acties, vooral op zo'n gevoelige tijd, hebben het spel van afgelopen zondag in gevaar gebracht en hebben zowel clubpersoneel als politie extra werk bezorgd om de veiligheid van het stadion tijdens de wedstrijd te garanderen', stelt het in een officiële verklaring. "Maar het antwoord van de politie was uitstekend. De veiligheid van de fans is onze hoogste prioriteit en er zijn dan ook grondige controles uitgevoerd voor de match om de wedstrijd in alle veiligheid te laten doorgaan."



Het viertal onder leiding van Rikke Brewer is niet aan zijn proefstuk toe. Vorige maand maakten ze al eens het Twickenham Stadium onveilig, een rugbystadion in het Zuiden van Londen met een capaciteit van 82.000 supporters. Daar klommen ze eveneens op het dak om vervolgens ettelijke uren van het uitzicht te genieten. Het Twickenham Stadium. © Instagram Rikke Brewer.