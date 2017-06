Video: "Waar we mekaar leerden kennen? Overpoooort!": maak kennis met het leukste wielerkoppel

Mathieu Goedefroy

9/06/17 - 19u00

Hij is 26 en kreeg net te horen dat hij niet naar de Tour kan. Zij is 30, net gestopt als podium-miss en mag hem nu troosten. Lien Crapoen en Edward Theuns zijn al meer dan twee jaar het bekendste wielerkoppel van ons land. Speciaal voor onze videoman legden ze hun relatie vanmiddag helemaal bloot. "Waar we mekaar leren kennen hebben? Overpoooort!"



Het interview ging natuurlijk over veel meer dan hun relatie alleen. Lees morgen de volledige versie enkel en alleen in Het Laatste Nieuws.