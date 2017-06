Pintje drinken, doelpuntje klinken! Zo doet oude bekende uit Jupiler Pro League het in Bulgarije

Dries Mombert

video Dat menig student in Leuven een goed glas bier leert verzetten, is algemeen bekend. Nu lijkt ook een ex-voetballer van OHL de pretcilinders wel te lusten. De rechtsachter keilde tijdens de Bulgaarse play-offs een blikje gerstenat achterover en scoorde prompt een levensbelangrijke gelijkmaker.

Ivan Bandalovski, in een niet zo ver verleden nog rechtsback bij Oud-Heverlee Leuven, toonde zich in het duel tussen Levski Sofia en zijn club Vereya van zijn beste kant.



De 16-voudige Bulgaars international zag plots een blikje bier op het veld neervallen en besloot het goedje snel even te proeven. Het zou de 30-jarige voetballer geen windeieren leggen, want in de slotseconden van de partij scoorde Bandalovski de broodnodige gelijkmaker voor Vereya.



Zo gaf Bandalovski zijn ploeg nog een waterkansje op Europees voetbal, maar het mocht uiteindelijk niet baten. Levski Sofia trok aan het langste eind in de penaltyreeks: 9-8.



Het was bovendien een van Bandalovski's laatste wedstrijden voor Vereya. De vleugelverdediger trekt volgend jaar naar het Cypriotische Anorthosis Famagusta. Of zijn drankkwaliteiten daar voor iets tussen zitten, is minder geweten.