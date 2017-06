Supertalent van Juve toonde al vlagen van zijn kunnen, maar aan zijn Panenka's heeft hij toch nog wat werk...

Door: redactie

7/06/17

video De beloftenploeg van Juventus is vanavond uitgeschakeld in de Primavera Cup, het Italiaanse bekertoernooi voor beloftenteams. Juventus verloor wel op een heel bijzondere manier: na strafschoppen door een mislukte 'Panenka' van het 17-jarige toptalent Moise Kean.

Kean wordt in Italië gezien als een gigantisch talent, maar aan zijn strafschoppen moet hij duidelijk nog even werken. De doelman van Fiorentina liet zich niet verrassen en kon de 'Panenka-penalty' zo uit de lucht rapen.



Kean (Ivoriaanse ouders, maar in Italië geboren) maakte op 19 november vorig jaar al zijn debuut in de hoofdmacht van Juventus, thuis tegen Pescara. Daarmee werd hij de eerste speler die werd geboren na de eeuwwisseling die zijn debuut maakte in een van de vijf grote competities in Europa. Drie dagen later maakte hij ook al zijn debuut in de Champions League, door tegen Sevilla kort voor tijd in te vallen.



Op de slotdag van de Serie A schreef Kean opnieuw geschiedenis, door tegen Bologna de winnende 1-2 te maken. Daarmee werd Kean ook de eerste speler die na de eeuwwisseling werd geboren die een doelpunt maakte in een van de vijf grote competities in Europa. De 17-jarige Kean speelde al 17 interlands voor Italië onder 17.