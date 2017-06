Dankzij dit exploot staat paard met allergrappigste naam nu écht op de kaart

© rv.

video Het racepaard met de grappigste naam uit de paardensport heeft op spectaculaire wijze de nul op zijn rekest weggewerkt.

De naam van het paard: Horsey McHorseface. De drie jaar jonge hengst won maandag de prestigieuze Arthur Thompson Memorial Maiden Plate in Cessnock, in de Australische provincie New South Wales. Meteen zijn eerste zege en goed voor meer dan 13.000 euro aan prijzengeld. Het was mede-eigenaar Joe Rosetti die met het idee voor de naam op de proppen kwam. Hij haalde zijn inspiratie bij Boaty McBoatface, de topkeuze in een publieke poll om een naam te kiezen voor een Brits onderzoeksschip naar de poolgebieden. Horsey werd al snel een grote toekomst voorspeld en is daarom ook een ruin: hij werd gecastreerd om als sportpaard bij wedstrijden makkelijker te hanteren en minder afgeleid te worden door de eventueel aanwezige 'hengstige' merries.



Jake Bruce, manager van Sydney's bekende racecircuit Warwick Farm, zei vorig jaar al aan CNN dat Horsey kan uitgroeien tot een fenomeen. "We zouden het absoluut geweldig vinden ooit met hem een grote wedstrijd te winnen. Hij heeft er de klasse voor. Dat zou niet alleen geweldig zijn voor de eigenaars, maar het zou ook gewoon hilarisch zijn."