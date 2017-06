Is dit de zotste voetbalgrap ooit? Speler uit Premier League komt in drijfzand terecht en denkt dat hij opgegeten wordt door varaan

© rv.

video Er zijn goed uitgekiende grappen en er zijn goed uitgekiende grappen die er los over zijn. Hieronder duidelijk een voorbeeld van dat laatste, met in de hoofdrol Ramadan Sobhi, een Egyptische flankaanvaller van Stoke City. Samen met zijn partner doorstond hij vreselijke doodsangsten. Dat zal de grappenmaker, het gezicht van een populaire Egyptische televisieshow, geweten hebben.

Of hij geen zin had voor een interview in een bekende talkshow op de Egyptische tv, gehost door de Libanees Nishan? Sobhi (20) had het voorstel beter afgewezen, mocht hij geweten hebben dat hij helemaal niet in de talkshow zou terecht komen maar wel in 'Ramadan', een soort van 'Banana Split' dat gedragen wordt door Ramez Galal. Die deed zijn reputatie van grappenmaker alle eer aan, nadat hij ook al Paris Hilton deed geloven in een vliegtuigcrash te zitten en Antonio Banderas liet opsluiten in een hotel dat brand vatte. (scroll verder naar onder voor de video)