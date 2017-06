Blunder of net geniaal? Nike feliciteert Ronaldo met... Adidas-foto

SW/ODBS

Om de nieuwste Champions League-triomf van Cristiano Ronaldo luister bij te zetten, lanceerde Nike als levenslange sponsor van CR7 een foto met daarop de boodschap: 'This boy knew' ('deze jongen wist het'). Daarmee wordt verwezen naar het feit dat de Portugees zelfs al op jonge leeftijd wist dat hij een fenomeen zou worden. Alleen: de sweater van de jonge Ronaldo is er eentje van concurrent Adidas. Een gênante blunder van Nike of een uitgekiende marketingstrategie om de advertentie in de kijker te zetten? We hebben een vermoeden voor het laatste, want Nike stoort zich allerminst aan de 'fout'. In 2003 besliste Nike in zee te gaan met Ronaldo, waarna de Portugees in november 2016 in een video de Amerikaanse gigant aanprees en een levenslange deal het licht zag. Een contract dat Nike nog geen windeieren zal gelegd hebben, ook al ging het om een bedrag van 1 miljard Amerikaanse dollar.