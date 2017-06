Campenaerts ging inmiddels op date met Carlien, maar het draaide niet uit zoals iedereen gehoopt had

Bart Fieremans

3/06/17 - 08u44

Cavens ging in op de originele vraag van Campenaerts, maar tot een relatie lijkt het niet te zullen komen. © PHOTO NEWS.

Tiens, hoe zou het nog afgelopen zijn met de date van Victor Campenaerts en Carlien Cavens? Hij had tijdens de Giro opzichtig om een afspraakje gebedeld door op zijn ontblote borst "Carlien, daten?" te schilderen. Intussen hebben beiden elkaar ontmoet: "Ja, ik heb mijn date gehad", zei Campenaerts na de eerste rit van de Hammer Series. "Het was plezant en we gaan goeie vrienden blijven, maar het gaat niks worden. Zo is alles erover gezegd. Ze zal wel voor mij blijven supporteren. Goeie vrienden doen dat. (lacht)"