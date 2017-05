Deze viering na touchdown hadden ze zelfs in de Lingerie Football League nog niet gezien

ODBS

31/05/17 - 14u42

© rv.

video

In het NFL wordt een touchdown dikwijls logischerwijs euforisch gevierd, naar analogie met een goal in het voetbal. In de LFL (Lingerie Football League) doen ze daar graag een schepje bovenop. Al hadden ze ook daar onderstaande beelden nog nooit gezien. In de wedstrijd tussen Seattle Mist en Denver Dream kroonde Shea Norton van het eerstgenoemde team zich tot meest gevierde vrouw. Na een touchdown deelt ze haar blijdschap met de toeschouwers op de eerste rij, om daarna haar oog te laten vallen op een rondborstige fan en ook deze vrouw op vreemde maar wel grappige manier te betrekken in het feestgedruis. Let ook op de reacties van de toeschouwers ernaast: de kerel rechts kan zoveel actie wel smaken, links kijkt een jong meisje toch wat vertwijfeld toe. Ook de score in de wedstrijd was best opvallend: 106 - 0.