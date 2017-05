Het leven van wonderkind Gabriel Jesus zag er drie jaar geleden helemaal anders uit

Glenn Van Snick

30/05/17 - 15u31

Gabriel Jesus vergeet niet waar hij vandaan komt. De Braziliaanse ster van Manchester City postte vandaag op sociale media verscheidene foto's waarop hij als 17-jarige de straten van São Paulo verfraait. In 2014 was zijn thuisland namelijk het schouwtoneel van het wereldkampioenschap voetbal, en aan die voorbereidingen hielp hij graag mee. Toen nog een van de zovele jongetjes die droomde ooit voor de Seleção te spelen, drie jaar later zonder twijfel een van de meest veelbelovende talenten uit het Braziliaanse én internationale voetbal.



Met gele en blauwe verf aan de rand van de straat, wilde Jesus zijn nationale voetbalhelden aanmoedigen. De jonge snaak speelde toen in de jeugdopleiding van Palmeiras, waar hij 2.700 euro per jaar verdiende. Niet veel later merkte een scoutingsteam van Manchester City hem op en transfereerde hem voor een slordige 32 miljoen naar de Engelse grootmacht. Daar verdient de 20-jarige Braziliaan nu 67.000 euro per week. Ook in de selectie van het Braziliaanse nationale team is Jesus niet meer weg te denken. Of hoe het kan verkeren... De helden waar hij toen naar opkeek en de straten voor versierde, daar speelt hij nu mee samen.