In een ver verleden zorgde hij nog voor goals in het Astridpark, nu strijdt hij om eeuwige roem op Turkse tv

SW

29/05/17 - 17u32

© Instagram.

Serhat Akin, ex-Anderlecht, is al sinds 2014 niet meer aan de bak in het profvoetbal. De Turkse aanvaller, die in het seizoen 2005-2006 maar liefst tien keer de netten vond voor paars-wit, is op dit moment te zien in een realityshow op de Turkse nationale televisie.