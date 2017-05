Zo vader, zo zoon: Cristiano Junior steelt de show met huzarenstukje op het zand

Manu Henry

29/05/17 - 16u45

video

De appel valt niet ver van de boom. Cristiano Ronaldo post de laatste tijd wel vaker filmpjes op Instagram met de voetbalkunstjes van Cristiano Junior. Zaterdag was het moment nog eens daar om uit te pakken met een huzarenstukje van zoonlief. Cristiano Junior stal de show met een héérlijke vrijschop tijdens een potje voetbal in het zand. Zelfs ondanks het feit dat er enkele spelertjes op de lijn plaatsnemen, slaagt hij erin om het leer enig mooi in het dak van het doel te schilderen.