"Ik ben zijn geluksfactor": Frank Boeckx geniet met zijn 'hapjesprinses' Julie van vakantie op Ibiza

© Facebook Julie Van Weehaeghe.

Ondanks dat hij vorige week nog aan een operatie aan de rug onderging, geniet Frank Boeckx van een oververdiende vakantie op Ibiza. En de doelman toont zijn clubliefde voor Anderlecht: zonnen doet hij op een paarse strandhanddoek en in een short van de club. Al is het toch vooral zijn vriendin die de show steelt. Julie Van Weehaeghe, met wie Boeckx sinds oktober van vorig jaar samen is, is ook niet de minste. Op haar Instagrampagina maakt ze sier als 'Hapjes Princess' en 'running girl'. "Ik ben zijn geluksfactor. Enfin, daar plaag ik hem toch geregeld mee", zei ze vorige week nog in Sport/VoetbalMagazine. Afwachten of Boeckx ook volgend seizoen nog eerste doelman is in het Astridpark. Onder andere omdat het nog niet zeker is dat Boeckx weer fit is bij de start van het nieuwe seizoen, denkt paars-wit aan een nieuwe doelman terwijl ook de talentvolle Mile Svilar staat te drummen.