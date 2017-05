Weervrouw krijgt assistentie van Thomas Meunier tijdens Franse bekerfinale

PL

28/05/17 - 09u48 Bron: 20minutes.fr

© Screenshot.

video

Opvallend moment gisteravond op tv-zender France 2 in de rust van de Franse bekerfinale tussen PSG en Angers. Tijdens het weerpraatje maakte plotseling Thomas Meunier zijn opwachting op het scherm. De verdediger van PSG, die geblesseerd moest passen voor de finale, nam het op zwierige wijze over van weervrouw Anaïs Baydemir. Meunier ging nader in op de klimatologische omstandigheden boven het Stade de France, het decor van de eindstrijd. "Is dat erom gedààn, dat Belgisch accent?", vroeg Baydemir na het korte intermezzo. "Helemaal niet, dat is natuurlijk", antwoordde Meunier gevat.



De Rode Duivel zag zijn ploegmaats vervolgens vanop de tribune de Franse beker grijpen. Een own-goal van Angers-verdediger Issa Cissokho in blessuretijd besliste het duel.