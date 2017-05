Vrouw op sandalen wint loodzware trailmarathon

MVDB

27/05/17 - 13u41

Maria Lorena Ramírez (22) won op 29 april de Ultra Trail Cerro Rojo. © rv.

Gesofisticeerde loopschoenen, sokken voor een betere bloeddoorstroming, een lycra-looppakje? De inheemse Mexicaanse Maria Lorena Ramírez droeg niets van dat alles toen ze eind april een loodzware trailmarathon van 50 kilometer in de staat Puebla won. De 22-jarige verscheen met doodgewone sandalen en een jurk aan de start van de Ultra Trail Cerro Rojo in de staat Puebla.

Enkel gewapend met een hoedje tegen de zon en een zakdoek tegen het zweet liep ze los naar de overwinning. Andere loopsters haalden tijdens de wedstrijd energierepen boven, Maria hield het op een klein flesje water. Ze legde het bergachtige traject af in een tijd van zeven uur en drie minuten.



Herderin

Ramirez, die tot het Tarahumara-volk behoort, komt aan de kost als herderin en wandelt met haar kudde geiten tot vijftien kilometer per dag.



Helemaal onverwacht is haar overwining niet. De twintiger eindigde vorig jaar al tweede in een ultraloop van 100 kilometer in Chihuahua, de staat waar het Tarahumara-volk vandaan komt.



Haar overwinning levert Maria Lorena Ramírez 6.000 pesos op, omgerekend zo'n 290 euro. Aan de Ultra Trail Cerro Rojo namen deelneemsters uit twaalf landen deel.