Nonkel van verloren bokser slaat opponent na kamp neer, een moeder haar eigen zoon (en nog 4 sportvideo's die je deze week niet mocht missen)

Door: redactie

28/05/17 - 09u00

© rv.

video Geniale goals van Messi, zowel reglementair als niet reglementair, onze Man in de Giro die de Stelvio beklom, de Lierse kampioenenploeg na twintig jaar terug samen.. U zag het afgelopen week samen met nog andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Geweldig moment in FC Barcelona - Eibar van gisteravond. Het laatste kunststukje van Lionel Messi werd terecht afgekeurd wegens buitenspel, maar eigenlijk was de hak waarmee de Argentijn doelman Yoel verraste, ook gewoonweg té arrogant. De Argentijn scoorde daarna wel reglementair, na een geweldige solo zoals alleen hij dat kan. Bekijk die goal in de video hieronder.





Het interim-titelgevecht in de supermiddelgewichtsklasse binnen de organisatie IBF tussen Andre Dirrell en Jose Uzccategui kende vorig weekend een wansmakelijke afloop. Zowel het einde van het gevecht als wat er zich daarna afspeelde, druist in tegen alle regels van de bokssport. De kamp eindigde in ronde acht op controversiële wijze, toen Dirrell tegen de grond gemept werd met een klap uitgedeeld ná de bel. De ref gaf Dirrell de tijd om te herstellen, maar dat lukte duidelijk niet, wat ook de dokter die zijn opwachting in de ring maakte alleen maar kon vaststellen. Gevolg: terechte diskwalificatie Uzcátegui.



Maar niet veel later gingen de poppen pas echt aan het dansen (zie video vanaf 30" hieronder). Leon Lawson, de nonkel van Dirrell die deel uitmaakt van zijn team, vond het nodig om in de ring te stappen en uit te pakken met een bijzonder goedkope uithaal richting Uzcátegui





Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monaco zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Donderdag volgde hij een van de oefensessies vanop een peperduur balkon.





Bob Peeters, Eric Van Meir, Nico Van Kerckhoven, Dirk Huysmans,... Kan u de kampioenenploeg van Lierse uit '97 nog opsommen? Dan hebt u een straf geheugen, want de stunt - een van de opmerkelijkste uit onze voetbalgeschiedenis - is exact 20 jaar geleden.





Sverre Denis, onze Man in de Giro, toonde in Italië nogmaals dat hij uit het juiste sportieve hout gesneden is. Na de Etna moest nu ook de beruchte Stelvio, met zijn 2.758 meter de hoogste bergtop in deze honderdste Ronde van Italiê, eraan geloven. Al gebeurde dat niet zonder slag of stoot. Bekijk de belevenissen van Sverre op de Stelvio in de video hieronder.