Ex-Tottenhamspeler krijgt de kans om opnieuw in Engeland te voetballen maar wordt liever een ... pornoster

Benoît Assou-Ekotto verkiest de porno-industrie boven de voetbalwereld. Althans, als we trainer Harry Redknapp mogen geloven. In The Spurs Show, een podcast die Tottenhamfans van over de hele wereld kunnen beluisteren, stelt Redknapp dat hij maar al te graag herenigd zou worden met de Frans-Kameroener. Er is echter één groot probleem: de voetballer zijn droom om pornoster te worden belemmert de reünie.

Assou-Ekotto en Redknapp kennen elkaar goed. De twee werkten tussen 2008 en 2012 al samen bij Tottenham, en ook in 2013 waren ze in loondienst van dezelfde club: Queens Park Rangers. Nu Redknapp dit seizoen met succes Birmingham City in de Engelse tweede klasse hield, zag hij een derde samenwerking met de linksback wel zitten, om zijn selectie naar volgend seizoen toe te versterken. De 33-jarige Assou-Ekotto heeft met 155 wedstrijden in de Premier League en een kwartfinale van de Champions League namelijk heel wat op het palmares. Momenteel is hij een vrije speler, nadat de Franse eersteklasser FC Metz onlangs besloot zijn contract niet te verlengen. Harry Redknapp viert de redding van Birmingham City. © getty.

In The Spurs Show haalde de trainer echter aan dat een transfer een moeilijke bevalling wordt. Assou-Ekotto zou namelijk willen scoren in die andere passie van hem: de pornowereld.

"Benoît is een zeer goede speler", legt de zeventigjarige coach in de podcast uit. "Het enige probleem is dat hij al heeft toegegeven een pornoster te willen worden. Misschien lukt het mij wel om hem nog een jaartje te laten voetballen, maar die beslissing ligt volledig bij hem", aldus Redknapp.