Opdringerige voetbalfans proberen Zweedse journaliste te kussen en die is daar allerminst mee opgezet

Yari Pinnewaert

26/05/17 - 11u40

De Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United van afgelopen woensdag was niet bepaald de meest leuke werkdag voor Isabel Boltenstern. De Zweedse journaliste van 'Channel 9' deed via Twitter namelijk het relaas van hoe ze naast de Friends Arena in Stockholm in een tijdspanne van zes minuten door liefst vier voetbalfans werd bepoteld. Lees ook Topturnster bijt van zich af na "seksistische" opmerking veiligheidsagent: "Meen je dit? We zijn 2017" Gårdagens MVP går till @JArneng som lånde ut sin dunderdunjacka när min låg kvar på flygplatsen. Har aldrig älskat en jacka som den här? pic.twitter.com/7e1rTi3n3G — Isabel Boltenstern (@boltenstern) Fri Feb 24 00:00:00 MET 2017

Wat is er toch mis met die mannen die me probeerden te kussen terwijl ik verslag aan het uitbrengen was naast de Friends Arena? Vier mannen in zes minuten?!", zo luidde het in een eerste tweet en al gauw volgden er nog. "'Dit meisje zal zeker een kus vann me willen!!! Het is haar GELUKSDAG!' - zei een man met een stinkende adem."