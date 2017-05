Dat Inge de Bruijn deelnam aan naakte datingshow is inmiddels bekend. Maar vond ze nu de liefde of niet?

Mark den Blanken

26/05/17 - 07u30

De Bruijn maakte gisteravond haar opwachting in het Nederlandse programma 'Adam zkt. Eva Vips'. © RTL.

De voormalige Nederlandse zwemkampioene Inge De Bruijn deed mee aan de naakte datingshow 'Adam zkt. Eva VIPS' in de hoop "een leuke, spannende en charmante Adam" te ontmoeten. Maar dat lukte jammer genoeg niet. Met de twee mannen die ze ontmoette op een onbewoond tropisch eiland zag De Bruijn een vervolgdate niet zitten.

Bibberend van de zenuwen stond De Bruijn presentator Dennis Weening voorafgaand aan het datingavontuur te woord. Ze vond het best ongemakkelijk om uit de kleren te gaan, maar ze had het er voor over. De ex-zwemkampioene hoopte namelijk een relatie aan het programma over te houden. Met een Adam die reislustig is en goed kan koken. "Al mijn vriendinnen hebben vriendjes die goed kunnen koken, dat zou toch top zijn."



"Lekker wijf"

Haar eerste date op het eiland was met Richard, een makelaar met een dochter uit een eerdere relatie. De eerste ontmoeting verliep redelijk ongemakkelijk. De Bruijn vroeg zich af wat de man had doen besluiten om zich in te schrijven voor het programma. Richard counterde met de opmerking dat hij de viervoudig olympisch kampioene een 'lekker wijf' vond. "Lekker plat", reageert ze.



Voor de grote test slaagde Richard niet. Wanneer De Bruijn hem vroeg of hij kan koken, gaf hij aan daar niet goed in te zijn. Hij slaagde er ook niet in om een vuurtje te stoken voor het avondeten, terwijl zijn date juist wel het vlammetje aan kreeg.