Patser met bivakmuts probeert rivaliserende 'fan' mep te verkopen, maar staat dan zélf compleet voor schut

25/05/17 - 23u00 Bron: AD.nl

De man met de bivakmuts zocht de rivaliserende fans op. © kos.

video Fans van de Nederlandse clubs MVV en Roda JC zijn slaags geraakt tijdens de play-off-wedstrijd om promotie/degradatie. Wat een prachtige voetbalavond voor Limburg moest worden in MVV-stadion De Geusselt, werd verstoord door vechtende supporters.

In een hoek van het veld klommen MVV-supporters over een hek het veld op om daar Roda-fans uit te dagen. Vervolgens werd er met van alles gegooid vielen er klappen. MVV-aanvoerder Nick Kuipers en Nathan Rutjes traden op als vredestichters maar zelfs hun smeekbedes leken weinig effect te hebben. De wedstrijd werd een tijdlang gestaakt. Even leek het erop dat de spelers definitief niet meer het veld op zouden komen, maar het duel werd toch hervat. De teams kwamen uiteindelijk niet tot scoren.



Bij MVV speelden Bo Geens, Leroy Labylle, Alessandro Ciranni, Pieter Nys en Emrullah Güvenç. Aan de overkant stond Tom Van Hyfte in de basis, en vielen Beni Badibanga en Célestin Djim diep in de tweede helft in.



Een fan met een bivakmuts over zijn hoofd zorgde in het tumult voor een hilarische situatie toen hij een rivaliserende fan een mep probeerde te verkopen. De onfortuinlijke man miste zijn doel, belandde op de grond en stond zo voor schut voor het hele stadion.