De verbijstering op het gezicht van Ronaldo's ploegmakkers na landstitel: "Hoe bedoel je, er is geen trofee?"

Manu Henry

25/05/17 - 08u48

© Kos.

video

Real Madrid pakte afgelopen weekend op het veld van Málaga zijn eerste landstitel in vijf jaar. Reden voor een feestje dus bij de 'Koninklijke'. Maar: dat feestje vond zonder trofee plaats. In La Liga is het immers een gewoonte dat de beker pas wordt uitgereikt aan het begin van het volgende voetbalseizoen. De verbijstering op het gezicht van onder meer Modric en Bale was dan ook erg groot toen zij dat nieuws vernamen en dat leverde enkele komische beelden op. "Wat bedoel je, er is geen trofee? Waarom?", reageerde Kroatisch middenvelder Luka Modric verwonderd. Ook Gareth Bale kon het maar moeilijk vatten dat de kersvers landskampioen tot volgend seizoen moet wachten om de trofee de lucht in te steken: "Er is geen trofee", lacht de Welshman tegen Cristiano Ronaldo. "Ik weet het. Het is echt een grap", antwoordt de Portugees.