Leon Bailey: "Ooit droomde ik ervan, nu beleef ik het"

© instagram leonbailey.

Met Leon Bailey gaat alles goed. De ex-voetballer van Racing Genk vertoeft momenteel op vakantie in Dubai en profiteert duidelijk met volle teugen van alles wat het emiraat te bieden heeft. "Ooit droomde ik ervan, nu beleef ik het. Ik dank je, God", schrijft de Jamaïcaan onder een foto op zijn Instagram waarop hij er enkele uren shopping heeft opzitten. Bailey trok na een sterke Genkse eerste helft van het seizoen tijdens de winterstop naar Bayer Leverkusen, maar een schot in de roos is die transfer van 13,5 miljoen euro voorlopig niet. Hij stond er nog niet één keer in de basis. Tijdens acht invalbeurten was de aanvaller goed voor één assist, in de slotmatch vorig weekend op het veld van Hertha Berlijn. Bovendien is Leverkusen, dit seizoen pas uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League tegen Atlético, pas op een twaalfde plaats geëindigd in de Bundesliga zodat er straks geen sprake is van Europees voetbal.