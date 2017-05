Niet meteen iets wat we van hem gewoon zijn: Schweinsteiger draait drie tegenstanders he-le-maal dol

Manu Henry

Je tegenstanders compleet voor schut zetten, heet dat dan. Bastian Schweinsteiger, de 32-jarige Duitse middenvelder die tegenwoordig uitkomt voor Chicago Fire in de MLS, draaide eergisteren zomaar eventjes drie man dol aan de achterlijn. Nochtans zijn we dergelijk zolenwerk niet echt gewoon van het clubicoon van Bayern München - die in maart na een mislukte passage Manchester United verliet voor een avontuur in Amerika. Schweinsteiger vond na zijn huzarenstukje ook nog een ploegmaat voor doel, maar die laatste kon de héérlijke actie niet omzetten in een doelpunt. Het team van 'Schweini' won de competitiewedstrijd tegen DC United overigens met 1-0.