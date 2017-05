Deze persconferentie van welgeteld 11 seconden kan alleen de 'Special One' geven

© YouTube.

video Vraag dezer dagen vooral niets aan José Mourinho. De zoals steeds excentrieke trainer zit met zijn hoofd al volledig bij de Europa League-finale van woensdag tegen Ajax en dat mag iedereen weten.

Nochtans had een veredeld B-elftal van Manchester United zondag een puike 2-0 zege geboekt tegen het Crystal Palace van Benteke. Er was een goal van jeugdproduct Josh Harrop, er was eindelijk nog eens een goal van Paul Pogba, er is de finale van woensdag tegen Ajax in Stockholm. Vragen genoeg dus om te stellen, maar José zou er niet één voorgeschoteld krijgen. Hij was er immers als de kippen bij om na welgeteld elf seconden al op te stappen, toen het aanwezige journaille niet stante pede met een vraag op de proppen kwam. "Geen vragen dan? Goed. Bye, guys." En weg was José, in het zog van de persattaché van de Red Devils.

Zelfs het officiële kanaal van Manchester United ving bot bij zijn trainer. Een mooie manier om het seizoen op Old Trafford te eindigen? "Vraag me echt niet te veel dingen, want ik zit in de finale. Laat me maar naar huis gaan - ik zit nu in de finale." Ken je je ploeg al voor woensdag? "Die ken ik ja, maar laat me nu toch echt maar gaan. Ik zit in de finale nu." Vintage Mou.



Mourinho weet ongetwijfeld als geen ander welke belangen er woensdag op het spel staan. Bij winst kan Man United, dat pas als zesde eindigde in de Premier League, zich alsnog rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. En zou zijn maidenjaar als coach van de Mancunians na ook het winnen van de League Cup toch nog best geslaagd zijn.