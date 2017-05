Multimiljonair uit 'The Sky is the Limit' belooft spelers van Stijn Vreven smak geld bij promotie naar Eredivisie

TL

22/05/17 - 13u11 Bron: AD.nl

Azimi zakte in zijn Lamborghini af naar het trainingscomplex. © Ad Partijs.

video Hoog bezoek bij de Nederlandse voetbalclub NAC Breda vandaag. Rond het middaguur arriveerde multimiljonair Salar Azimi, bekend uit VIER-programma 'The Sky is the Limit', op het trainingscomplex van de club van trainer Stijn Vreven in Zundert. De uit Aardenburg afkomstige zakenman wil iedere speler een premie van 10.000 euro aanbieden als de Bredase club promoveert naar de Eredivisie. Algemeen directeur Justin Goetzee zal later op de middag een toelichting geven.