Terreinverzorger Club Brugge laat zich opmerken: "Sorry, Weiler. Hein waar blijf je?"

Door: redactie

21/05/17 - 14u24

Een opvallend beeld voor de aftrap tussen Club Brugge en AA Gent. Een van de terreinverzorgers van blauw-zwart hield een spandoek op met daarop de tekst: "Sorry, Weiler. Hein waar blijf je?" Bij Club zijn ze het incident met de Anderlecht-coach duidelijk nog niet vergeten. De 43-jarige Zwitser was vorige week razend toen de sproeiers op Jan Breydel aangingen, nét op het moment dat de spelers van Anderlecht de grasmat kwamen inspecteren. Of Vanhaezebrouck inmiddels al een nat pak heeft, is niet bekend.