Robben had het gemunt op de vrouwen: journaliste én kinesiste kregen bierdouche van Nederlander

21/05/17 - 10u03

Britta Hofmann van Sky Sports kreeg een bierdouche. © kos.

video

Bij een titel van Bayern München horen ook...bierdouches. De Duitse 'Rekordmeister' kon zijn vijfde opeenvolgende titel gisteren vieren in de eigen Allianz Arena -Bayern versloeg Freiburg met 4-1- en vooral na het laatste fluitsignaal barstte het (bier)feest los.



Vooral Philipp Lahm en Xabi Alonso -die allebei hun laatste wedstrijd speelden- kregen flink wat bier over zich heen. Maar Arjen Robben had het ook op anderen gemunt. De Nederlandse winger trakteerde ook Sky Sport-journaliste Britta Hofmann -die op dat moment Lahm aan het interviewen was- en een kinesiste van de ploeg op een bierdouche (zie video onder). Op Instagram liet Hofmann gelukkig weten dat ze er wel mee kon lachen, al kleefden en stonken haar blonde haren wel een beetje...