"En Tchité is een 'teef' van paars-wit": harde kern Standard kan bezoekje ex-spits niet smaken, Tchité vlucht naar toilet

Manu Henry

19/05/17 - 23u48

© Kos.

video

Aandachtig toeschouwer vanavond op Sclessin was Meme Tchité. De ex-aanvaller van Standard nam een plekje in de tribunes in. Althans, voor zover dat mogelijk was. De harde kern van de Rouches kon het echter niet smaken dat de 33-jarige Tchité (die ook voor aartsrivaal Anderlecht en Club Brugge uitkwam) een kijkje kwam nemen. "Et Tchité est une salope en mauve et blanc", klonk het bij de fans. Oftewel: "en Tchité is een 'teef' van paars-wit", waarop de Burundese Belg vluchtte naar het toilet. Dat allemaal tot groot jolijt van de Standard-aanhang, die hun gezangen voor de wc's voortzetten. Het duurde liefst een uur vooraleer Tchité werd verlost van de lastige situatie.