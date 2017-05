Het hoeven niet altijd hun mannen te zijn die met álle aandacht gaan lopen, toch?

Yari Pinnewaert

18/05/17 - 13u18

Gisteren hadden Sofia Balbi, Antonella Roccuzzo en Daniella Semaan de eer om in Barcelona een boetiek van het prestigieuze schoenenmerk 'Ricky Sarkany' te mogen openen. De aandacht was er in de eerste plaats dus op het ravissante trio gericht, maar ook hun partners annex topvoetballers mochten natuurlijk niet ontbreken op zo'n plechtig moment. En dat zijn zoals u misschien wel weet niet de minsten: Balbi deelt lief en leed met Luis Suárez, Roccuzzo is de levensgezellin van Lionel Messi en Semaan is samen met Cesc Fabregas. Die laatste kwam voor de gelegenheid overgevlogen uit Engeland (waar hij met Chelsea vorige vrijdag nog de titel pakte) om zijn voormalige ploegmaats van bij Barça te vergezellen bij de festiviteiten.