PAOK-trainer krijgt op bezoek bij Panathinaikos bierblikje tegen het hoofd

18/05/17 - 10u53 Bron: Belga

video De wedstrijd in de Griekse competitie tussen Panathinaikos en PAOK is gisteravond door de ref afgebroken nadat de bezoekende PAOK-trainer een bierblikje tegen het hoofd kreeg geworpen. Het slachtoffer, Vladimir Ivic, liep een open wonde op en had verzorging nodig. Hij bracht de nacht in een Atheens ziekenhuis door.