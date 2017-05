Almagro zakt door knie en dan doet Nadal dit

Eline Van Der Meulen

17/05/17

video Rafael Nadal (ATP 4) heeft zich vandaag kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Rome. Na drie spelletjes moest zijn tegenstander Nicolas Almagro (ATP 73) de strijd staken. De Spanjaard ging door zijn knie en moest noodgedwongen opgeven. Nadal die meteen doorhad dat er iets mis was, snelde te hulp om de toestand van zijn opponent te checken.

Toen Almagro door zijn linkerknie zakte, had iedereen meteen door dat het ernstig was. Ook Nadal, die direct naar de overkant liep om zijn tegenstander te helpen. Een onverwachte zet, die op luid applaus van het Italiaanse publiek werd onthaald. De Spanjaard overlegde met het medische team en besloot om de handdoek in de ring te gooien.



Nadal neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Sock en Vesely.



De nummer vier van de wereld is in bloedvorm en schreef de afgelopen weken de toernooien van Madrid, Barcelona en Monte Carlo op zijn naam.