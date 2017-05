Pijnlijk: baseballer krijgt bal van 150 km/u vol in gezicht

Eline Van Der Meulen

17/05/17 - 12u30 Bron: 7sur7

© sports dog.

video Baseballer Chris Iannetta zal niet meteen de beste herinneringen overhouden aan de wedstrijd tegen Pirates uit Pittsburg. De speler van Diamondbacks Arizona kreeg een bal met hoge snelheid (maar liefst 150 km/u!) tegen zijn gezicht en houdt aan de partij een gebroken neus én tanden over.

Wanneer Iannetta de bal in zijn gezicht krijgt, valt hij direct neer op de grond. Zijn team snelt naar hem toe en ondersteunt hem terwijl hij van het veld stapt. De speler van Diamondbacks d'Arizona werd naar het ziekenhuis gebracht, waar de verwondingen werden vastgesteld.



De 'dader' van het incident, Johnny Barbato, verklaarde achteraf dat hij de bal niet opzettelijk in het gelaat van zijn opponent had gegooid. "Het is zeker niet expres dat ik dat gedaan heb. Ik voel me slechter dan wie ook die aanwezig was in het stadium op dat moment."