De oproep van Beerschot-fan Jeroom aan zijn collega's

Door: redactie

17/05/17 - 11u42

video

Beerschot-Wilrijk wist zich afgelopen weekend al tot kampioen te kronen in de hoogste amateurklasse - de vierde titel op rij overigens voor de fusieploeg. De wedstrijd van vanavond tegen Dessel wordt dan ook een galamatch en niemand minder dan Jeroom maakt via de Facebookpagina van de Antwerpse club nog wat extra reclame voor de wedstrijd. De komiek is zelf een doorwinterde Beerschot-fan en zijn 'oproep' is er dan ook één geheel in de stijl die we intussen van hem gewoon zijn...