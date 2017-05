Eén van de meest bizarre strafschoppen ooit? Wisselspeler beroert bal met de hand, ref wijst prompt naar de stip

Manu Henry

16/05/17 - 20u56

© Kos.

video

Verwarring alom zondag in de Portugese tweede afdeling, waar het B-elftal van Sporting Lissabon het opnam tegen Académica. Wanneer enkele wisselspelers zich warmlopen achter het doel, beroert één van hen het leer prompt met de hand. De speler in kwestie dacht de bal de achterlijn al had overschreden, maar niets was minder waar. De ref zag geen andere optie dan Académica een strafschop toe te kennen, tot groot ongenoegen van de thuisploeg.



De betwiste fase speelde zich af op het uur en op dat moment leidde Sporting B met een krappe 1-0. Dat het voorval een kantelmoment was in de partij hoeft geen betoog, want Académica won de partij zowaar nog met 1-2.