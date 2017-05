Iedereen ziet wie deze knul wil imiteren. Alleen zijn ze de bal nu waarschijnlijk nog aan het zoeken

Yari Pinnewaert

34 minuten ver waren we in de wedstrijd tussen de U17 van Cuba en die van de Verenigde Staten in Panama, toen ene Karel Espino Contreras, een Cubaanse verdediger, zijn moment gekomen achtte. Toen één van zijn ploegmaats bij 1-1 foutief gevloerd werd, ging hij achter een vrije trap staan en hij had duidelijk goed gekeken naar Cristiano Ronaldo. Althans, toch wat de aanloop betreft, want zijn loeier ging zo ver over de vijandige kooi dat de bal zelfs uit het stadion zoefde. En het kon nog erger, want uiteindelijk zou hij samen met zijn maats ook met 2-6 de boot in gaan...